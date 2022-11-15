«Вычеркнуть из театра»: почему Александра Захарова против директора Ленкома

Александра Захарова продолжает судебную тяжбу с руководством Ленкома. Чего хочет добиться звездная дочь режиссера Марка Захарова, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Александра Захарова призналась, что переживает за судьбу родного театра. Она уверена, что новый директор Марк Варшавер разрушает легендарный Ленком. Почему ее «убрали» из худсовета, и кто из коллег поддержал звезду после смерти ее отца, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Судебный процесс между Александрой Марковной и Ленкомом длится уже более трех месяцев. Актриса уверена, что именно она должна получить права на спектакли, которые ставил ее родитель. У директора театра Марка Варшавера на этот счет — другое мнение.

«Она бьет себя в грудь, что это ее любимый театр и судится со своим любимым театром. Судится с мыслями Захарова, у Марка Анатольевича никогда не было претензий, а у нее есть!» — возмущается Варшавер.

В октябре Захарова проиграла одно из заседаний. На просьбу предоставить ей отчеты об использовании театром четырех спектаклей, судья ответил отказом. Свое решение объяснил отсутствием документов, подтверждающих права Марка Анатольевича на пьесы. Но актриса сдаваться не собирается.

«Дело все в том, что права на спектакли по праву наследования должны принадлежать мне, это ни в коем случае не финансовый вопрос, но я не хочу, чтобы уродовались эти произведения, вот и все. Меня поддерживает имя моего отца, я его дочь», — аргументировала она.

Заслуженный деятель искусств абсолютно не согласен с ее позицией.

«Марк Анатольевич при жизни получил все, что было ему положено Марк Анатольевич заключал договора конкретно с продюсерскими фирмами, отдавая, продавая свои авторские права», — подчеркнул руководитель Ленкома.

Сама актриса уверяет, что делает все исключительно в память об отце. Ей слишком больно смотреть на прославленные постановки в новом исполнении.

«Есть вечные спектакли моего отца Марка Анатольевича Захарова, которые не стареют. Есть постановки, вроде бы очень популярные, но однодневки», — пояснила она.

Аналогичного мнения придерживаются зрители, соглашаясь, что Ленком уже не тот. Режиссеры, актерский состав и репертуар стали слабее, а цены, напротив, сильно завышены.

«В свое время были звездные составы. Помню, я смотрел „Шут Балакирев“ и „Юнону и Авось“. Тогда это все, конечно, было на высоком уровне», — подтвердил завсегдатай театра Игорь.

«Все-таки директор — это не художественный руководитель. Про буфеты, билеты и туалеты, он хорошо, мне кажется, знает. А вот насчет художественной стороны пока никакого просвета, увы, нет», — высказался театральный критик Лев Алабин.

Недавно Ленкому исполнилось 95 лет. На юбилейном вечере артисты исполняли отрывки из самых знаменитых пьес театра. Александру Захарову не только не позвали на сцену, но и не удостоили памятной медали.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на здании театра Ленком все-таки появились слова, что это „Ленком Марка Захарова“. Я мечтала бы о том, чтобы сохранились его спектакли, а не разрушались, как сейчас это происходит», — сокрушается наследница режиссера.

На празднике не было еще одной актрисы театра — Людмилы Поргиной. Она, как и ее коллега, давно конфликтует с Варшавером, и даже заявляла, что тот пытался ее задушить.

«Когда он заорал: „Ты дура“, и потянул вдруг свои руки ко мне, как будто желая задушить, у него были такие страшные глаза белого цвета», — вспоминает потрясенная звезда.

Сам директор Ленкома категорически опровергает акт насилия, считая его выдумкой и провокацией.

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«Нет слов. Могу ли я душить кого-то? Вы на меня посмотрите, во-первых, как я могу это сделать. А, во-вторых, я не хочу с ней даже разговаривать! Она бежала за мной, смотрела, как дикая пантера, за что?» — недоумевает Варшавер.

Поргина — единственный человек, кто поддержал Захарову. Все остальные члены труппы встали на сторону Варшавера.

«Саша Захарова, которая была ведущей актрисой театра, народная артистка, сейчас никто и ничто благодаря Марку Борисовичу. Он постарался это сделать», — опечалена Поргина.

Так получилось, что Александра осталась совершенно одна. У нее нет детей. Единственный брак с актером Владимиром Стекловым, продлился всего девять лет. Мать, актриса Нина Лапшинова, умерла в 2014 году, а спустя пять лет не стало и папы, человека, который был для нее всем. Он обожал свою дочь. Восторгался ее талантом и давал лучшие роли в своих постановках, за что ее прозвали «принцессой Ленкома». После смерти мэтра все изменилось.

«Сегодня она — не принцесса, сегодня принцессы — другие талантливые, чудные актрисы, которые играют роли, а не сидят, благодаря ей, в массовке», — заключил Варшавер.

С его мнением не согласна Людмила Поргина, считающая, что роли Александра Захарова получала благодаря таланту, а не протекции знаменитого отца.

«Все говорили, что она получает главные роли, что она — дочка Захарова. И что же — ей нельзя доверить что-то? Почему можно взять этого человека, как и меня, и вычеркнуть из театра?» — рассуждает актриса.

Пока другие звезды блистают на сцене, Александра Захарова проводит дни в компании домашних питомцев — собак по кличке Эрдель и Фокс. Несмотря на всю сложность ситуации, она не допускает мыслей об увольнении.

«Уволиться? С какой стати? Директор — это тоже наемный человек. А в этом театре я прослужила 40 лет», — аргументировала дочь прославленного режиссера.

По словам Александры Захаровой, Ленком для нее не просто театр, а второй дом. И пусть сейчас она выходит на сцену всего в двух спектаклях — но именно в эти моменты она по-настоящему счастлива.