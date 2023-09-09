В Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 6 0

В Госдуме предложили установить предельно допустимые розничные цены на топливо

В Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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С начала года стоимость выросла почти на 8%.

В Государственную Думу (ГД РФ) внесен законопроект, который будет контролировать определение допустимого предела розничных цен на топливо, прыгать выше которых будет нельзя. Об этом сообщил «Известиям» лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Стоимость топлива влияет на формирование цен практически всех товаров и услуг. В результате повышения цен значительно увеличиваются расходы личных и семейных бюджетов. Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — сообщил он в интервью.

Он также сообщил, что с 2023 года цены на топливо сильно подскочили, почти на 8%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что апельсины в России обновили рекорд по росту цен.

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