Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Главред одного из крупнейших российских СМИ ждет от Украины нового подвоха.
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
Россия должна предъявить Западу «серьезный ультиматум», заявила в эфире федерального канала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, такой способ может стать единственным, чтобы воздействовать на Украину, которая использует снаряды с обедненным ураном.
По словам журналистки, ВСУ вряд ли сможет остановиться в применении бомб с опасным содержимым. Страна-оппонент и дальше будет «перешагивать красные линии» ровно до того момента, пока не начнет представлять угрозу для Европы и стран Запада.
«Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — намекнула на исход событий она.
По мнению Симоньян, происходящее представляет собой «попытку на износ Россию истощить» и она не представляет, каким образом «это безумие кончится».
«А давайте теперь „Леопарды“, а давайте ракеты дальнего действия. Войска пойдут под каким-то прикрытием. Пойдут рано или поздно. Что касается украинской власти — какое отношение украинская власть имеет отношение к народу? Они своей людей на этой территории шарашат обедненным ураном», — подвела черту она.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы медленно, но верно теряют надежду на победу ВСУ.
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