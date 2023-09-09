Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Россия должна предъявить Западу «серьезный ультиматум», заявила в эфире федерального канала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, такой способ может стать единственным, чтобы воздействовать на Украину, которая использует снаряды с обедненным ураном.

По словам журналистки, ВСУ вряд ли сможет остановиться в применении бомб с опасным содержимым. Страна-оппонент и дальше будет «перешагивать красные линии» ровно до того момента, пока не начнет представлять угрозу для Европы и стран Запада.

«Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — намекнула на исход событий она.

По мнению Симоньян, происходящее представляет собой «попытку на износ Россию истощить» и она не представляет, каким образом «это безумие кончится».

«А давайте теперь „Леопарды“, а давайте ракеты дальнего действия. Войска пойдут под каким-то прикрытием. Пойдут рано или поздно. Что касается украинской власти — какое отношение украинская власть имеет отношение к народу? Они своей людей на этой территории шарашат обедненным ураном», — подвела черту она.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы медленно, но верно теряют надежду на победу ВСУ.