Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 57 0

Главред одного из крупнейших российских СМИ ждет от Украины нового подвоха.

Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Россия должна предъявить Западу «серьезный ультиматум», заявила в эфире федерального канала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, такой способ может стать единственным, чтобы воздействовать на Украину, которая использует снаряды с обедненным ураном.

По словам журналистки, ВСУ вряд ли сможет остановиться в применении бомб с опасным содержимым. Страна-оппонент и дальше будет «перешагивать красные линии» ровно до того момента, пока не начнет представлять угрозу для Европы и стран Запада.

«Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — намекнула на исход событий она.

По мнению Симоньян, происходящее представляет собой «попытку на износ Россию истощить» и она не представляет, каким образом «это безумие кончится».

«А давайте теперь „Леопарды“, а давайте ракеты дальнего действия. Войска пойдут под каким-то прикрытием. Пойдут рано или поздно. Что касается украинской власти — какое отношение украинская власть имеет отношение к народу? Они своей людей на этой территории шарашат обедненным ураном», — подвела черту она.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы медленно, но верно теряют надежду на победу ВСУ. 

Тема:
Спецоперация
9 сент
«Попали в зависимость»: политика Маска поставила ВСУ в неудобное положение
9 сент
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9 сент
На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за риска украинских атак
9 сент
Сильные становятся слабыми: из-за каких проблем Германию ждет неминуемый крах
9 сент
Немецкий полковник назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
9 сент
Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта за участие в СВО
9 сент
Пустые возмущения? В Германии разочарованы ростом российской торговли
9 сент
В США выяснили, почему ЗРК Patriot не работают на Украине
9 сент
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев
9 сент
Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
«Попали в зависимость»: политика Маска поставила ВСУ в неудобное положение
10:20
Лидер «Смысловых галлюцинаций» дал бесплатный концерт в Тюмени
10:07
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9:57
«Необходимо менять обстановку»: как совместить личную жизнь и воспитание детей
9:45
Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
9:28
На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за риска украинских атак

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Умер звездный хирург Отари Гогиберидзе
ОМОН «накрыл» бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России