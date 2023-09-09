Провал контрнаступления уже не получается отрицать, а за ним, согласно популярным прогнозам, и Запад может ослабить военную поддержку Киева.

Летом вера населения Украины в победу армии страны в ходе контрнаступления грела. Но спустя месяцы она значительно ослабла, так как факты неумолимо готовят к проигрышу и крайне тяжелой зиме. Об этом в своем материале написал обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен. Автор отмечает, что без очевидных результатов на поле боя Киев может лишиться помощи покровителей.

«Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает», — отмечает Йесен.

Обозреватель подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не продвигаются на фронте, и жители страны начинают задумываться, как им пережить зиму. Если тенденция не изменится, то ее придется проводить в темноте и без отопления, так как российские удары не прекращаются.

Как известно, с первого дня «коллективный Запад» поддерживает киевский режим. Миллиарды долларов тратятся на военную технику, денежное финансирование, оружие. Но сейчас, как кажется украинцам, партнеры не проявляют достаточной инициативы. Люди не хотят оставаться наедине со своими проблемами, их раздражает «нерешительность» помощников.

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