«Мертвая петля»: 110 лет назад Нестеров первым выполнил фигуру высшего пилотажа

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Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

МО РФ: 110 лет назад летчик Нестеров первым выполнил фигуру высшего пилотажа

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Официальный канал Министерства обороны РФ; 5-tv.ru

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Пилот сделал маневр на высоте 1000 метров.

110 лет назад военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа под названием «мертвая петля». Маневр был выполнен в вертикальной плоскости и вошел в историю как «петля Нестерова», сообщили в Минобороны.

Поручик Несторов поднялся на высоту 1000 метров 9 сентября 1913 года в 18 часов 10 минут. Остановив мотор, он начал планировать почти вертикально вниз. На высоте 600-800 метров от поверхности земле летчик выключил мотор, выровнял рулем высоты аэроплан поставил его носом кверху, повернул на спину и снова, перейдя в вертикальное положение носом вниз и замкнув таким образом кривую в вертикальной плоскости, выключил мотор и нормальным планирующим спуском приземлился на стартовой площадке военного аэродрома.

К слову, весь поворот в вертикальной плоскости был проведен без перегибов, он шел по плавной кривой на протяжении 6-8 секунд. Такой маневр был выполнен на французском аэроплане типа «Ньюпор-IV», мощность мотора 70 литров, летательный аппарат был создан на заводе «Дукс» в Москве.

Прежде пилот совершил на нем лишь десять часов полетов, прежде чем пойти на смертельный риск. «Петля Нестерова» отрабатывает как в воздушной акробатике, так и в различных школах воздушного боя. В мировой авиации «мертвая петля» неразрывно связана с именем русского человека.

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«Мертвая петля»: 110 лет назад Нестеров первым выполнил фигуру высшего пилотажа

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