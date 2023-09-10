«Я влюблена»: Анфиса Чехова пропустила День знаний из-за поездки в Париж

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 8 0

Анфиса Чехова пропустила День знаний из-за поездки в Париж

«Я влюблена»: Анфиса Чехова пропустила День знаний из-за поездки в Париж

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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За пределами России находится и сын телеведущей — Соломон.

Телеведущая Анфиса Чехова продолжает путешествовать по Европе. Несмотря на начало учебного года, ее сын тоже находится за пределами России. Почему так сложилась, знаменитость рассказала подписчикам в личном блоге.

«Первое сентября мы с Соломоном (артистки. — Прим.ред.) снова пропустили. Соломон, потому что все еще находится с папой и бабушкой-дедушкой в Грузии. Я — потому что влюблена в Париж или в Париже… Но я желаю всем школьникам хорошего учебного года», — написала в личном блоге Чехова.

Подписчики телеведущей с ней солидарны. Выразили мнение, что школа может и подождать, а вот жизнь — нет. Да и последние солнечные деньки уже вот-вот закончатся, и нужно успеть ими насладиться.

«Любовь „к Парижу“ делает тебя еще более неотразимой», — похвалили Чехову поклонники.

Два года назад Чехова также пропустила День знаний, из-за поездки в США.

Ранее 5-tv.ru писала о том, какой удар начало учебного года наносит по детям.

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