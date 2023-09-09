Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы

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Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Торжественную церемонию открытия запечатлели десятки фотографов и журналистов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин принял участие в запуске четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Свидетелями события стали десятки журналистов и фотографов столицы.

МЦД-4 стал самым протяженным из уже существующих диаметров. Длина пути составляет 86 км. Диаметр насчитывает 37 остановок, 18 из которых служат промежуточными пунктами для пересадки на метро и МЦК. Маршрут соединил между собой семь столичных вокзалов и должен стать одним из самых удобных и скоростных.

Сразу после официального представления Владимир Путин дал соответствующую команду. Церемония транслировалась на отечественном ТВ, что позволило москвичам стать свидетелями процесса.

«Разрешаю, поехали», — дал команду президент, после чего составы начали движение.

Открытие диаметра повысит доступность 23 районов Москвы. Добираться до столицы станет проще для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи и Железнодорожного. Всего пассажирами МЦД станет более 30 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве запустили третью ветку МЦД, которая связала между собой Ленинградское и Казанское направление.

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Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы

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