В Москве запущено движение по МЦД-3: новый диаметр связал Ленинградское и Казанское направления
В Москве запущено движение по МЦД-3
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
Системе общественного транспорта столицы России позавидует любой мегаполис мира.
В Москве запустили третий диаметр наземного метро. Старт движению по МЦД-3 дал Владимир Путин. Завершая важнейший транспортный проект для Москвы и Подмосковья, президент поставил новые цели.
Как заявил президент РФ, сейчас самое время для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей между Москвой и Петербургом, а также для совместного проекта, который свяжет столицы России и Белоруссии. Будет ли на поезде быстрее, чем на самолете? Обо все расскажет корреспондент «Известий» расскажет Алексей Лазуренко.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что все больше россиян предпочитают общественный транспорт.
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