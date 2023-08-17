В Москве запущено движение по МЦД-3: новый диаметр связал Ленинградское и Казанское направления

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В Москве запущено движение по МЦД-3

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Системе общественного транспорта столицы России позавидует любой мегаполис мира.

В Москве запустили третий диаметр наземного метро. Старт движению по МЦД-3 дал Владимир Путин. Завершая важнейший транспортный проект для Москвы и Подмосковья, президент поставил новые цели.

Как заявил президент РФ, сейчас самое время для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей между Москвой и Петербургом, а также для совместного проекта, который свяжет столицы России и Белоруссии. Будет ли на поезде быстрее, чем на самолете? Обо все расскажет корреспондент «Известий» расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что все больше россиян предпочитают общественный транспорт.

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