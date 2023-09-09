В Европе раскритиковали поставки зерна беднейшим странам

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 53 0

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна из России в Африку

В Европе раскритиковали поставки зерна беднейшим странам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Глава Евросовета напомнил, что зерновая сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой бесплатных поставок российского зерна в нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС пишет РИА Новости.

Россия, Турция и Катар договорились на поставку из России в страны Африки одного миллиона тонн зерна. Мишель считает это решение «циничным и неуважительным» по отношению к южным государствам, так как «черноморская сделка» (украинское зерно — Прим. ред.) позволяла экспортировать 30 миллионов тон, в основном, в самые незащищенные страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром. Однако такие меры не станут альтернативой зернового соглашения.

ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

Прежде лидеры стран «Большой двадцатки» призвали в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели выполнить все условия сделки зерновой продукции для обеспечения беспрепятственного поставок продуктов питания и удобрений из России и Украины. Путин отметил, что Россия через несколько недель начнет бесплатную переправку зерна шести странам Африки.

В свою очередь, ООН выразил готовность на то, чтобы пойти на уступки по поводу поставленных условий со стороны российской стороны для возобновления сделки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки.

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