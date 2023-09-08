ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Bild: ООН готова выполнить условия России для возвращения к зерновой сделке

ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Немецкое издание обнародовало конфиденциальный документ.

ООН выразил готовность на то, чтобы пойти на уступки по поводу поставленных условий со стороны российской стороны для возобновления зерновой сделки, сообщает германское издание Bild, которое ознакомилось с письмом генсекса организации Антониу Гутеррешу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

То издание, в чьем распоряжении оказался конфиденциальный документ отмечает, что ООН предлагает РФ выйти на соглашение на основе «четырех краеугольных камней» по формату страхования российских судов, разрешения оставлять судна в Европе, а также переподключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT и вернуть замороженные в ЕС активы РФ. Такие действия возобновят черноморскую инициативу, как цитирует издание из документа.

Отмечается, что их реализация приведет к тому, что все приведет к «выполнению всех требований» российской стороны.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Такая встреча состоялась впервые после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин отметил, что Россия через несколько недель начнет бесплатную поставку зерна шести странам Африки.

Эрдоган заявил, что Анкара готова содействовать переработке российской зерновой продукции для отправки в нуждающиеся страны, надеясь на совместное осуществление шагов по поставке продовольствия в африканские страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным.

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