«Новая реальность»: в США признали, что в спецоперации неминуемо победит Россия

Запад уже думает, что им делать после того, как РФ одержит верх на СВО.

На Западе наконец-то поняли, что Россия точно одержит вверх в спецоперации на Украине. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер изданию Sputnik.

«На Западе наступила совершенно новая реальность, в которой все поняли невозможность достижения своих целей и задач», — заявил бывший военный.

Теперь перед «коллективным Западом» стоит очень важный вопрос. Они думают о том, как им смягчить последствия своего стопроцентного поражения.

Бывший разведчик добавил, что если заключить мир сейчас, то можно приблизительно понять, как будут выглядеть границы Украины. Но в любом случае вопрос о территориях Незалежной повиснет в воздухе.

Риттер подчеркнул, что именно из-за грядущей победы России на Западе думают, как выбираться из невыгодного для них положения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предупредили Украину о смертельной опасности.