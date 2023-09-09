«Новая реальность»: в США признали, что в спецоперации неминуемо победит Россия

На Западе признали, что на СВО Россия одержит победу на Украиной
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Запад уже думает, что им делать после того, как РФ одержит верх на СВО.
На Западе наконец-то поняли, что Россия точно одержит вверх в спецоперации на Украине. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер изданию Sputnik.
«На Западе наступила совершенно новая реальность, в которой все поняли невозможность достижения своих целей и задач», — заявил бывший военный.
Теперь перед «коллективным Западом» стоит очень важный вопрос. Они думают о том, как им смягчить последствия своего стопроцентного поражения.
Бывший разведчик добавил, что если заключить мир сейчас, то можно приблизительно понять, как будут выглядеть границы Украины. Но в любом случае вопрос о территориях Незалежной повиснет в воздухе.
Риттер подчеркнул, что именно из-за грядущей победы России на Западе думают, как выбираться из невыгодного для них положения.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что США предупредили Украину о смертельной опасности.
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