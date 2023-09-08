Экс-разведчик Риттер: Украина не остановит наступление из страха перед Западом
Фото: Reuters / STRINGER
Слепое подчинение указам Запада неизбежно ведет Украину к гибели.
Экс-разведчик США Скотт Риттер полагает, что Зеленский угодил в смертельную ловушку, ввязавшись в конфликт с Россией. Любые попытки выйти из нее неизбежно повлекут за собой смерть граждан. С таким заявлением морпех выступил в интервью на канале New Rules.
По словам бывшего военного, США, воспользовавшись слабостью Украины и Зеленского, втянули страну в вооруженный конфликт. Сейчас же, опасаясь гнева «коллег по фронту», Незалежная просто не сможет прекратить свое участие в войне. Штаты же в этой ситуации вынуждены будет закрыть глаза на потери ВСУ, поскольку их реальная цель — выбить Россию из колеи.
«Именно поэтому Вашингтон толкает Зеленского вперед, а украинцы не могут сказать „нет“. В том случае, если они откажутся и остановятся, перейдут к обороне, США не дадут им истребители F-16, различное вооружение и танки. Поэтому украинцы должны жертвовать всем в настоящий момент и надеяться, что в будущем у них хоть что-то останется», — отметил Риттер.
Солдат Украины Риттер сравнил с фишками на игровом поле. Ровно так американское правительство, по его словам, оценивает человеческие ресурсы страны-напарника.
» Масштаб этих жертв говорит о безответственной политике НАТО. <…> НАТО использует украинские жизни в качестве фишек на столе, чтобы ослабить Россию», —подвел черту он.
Ранее 5-tv.ru писал, как помощь США в адрес Украины сделала Россию могущественной.
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