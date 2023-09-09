Аксенов сообщил о еще двух сбитых украинских БПЛА в Крыму
Глава региона призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», — написал он в своем Telegram-канале, призвав местных жителей доверять только официальным источникам информации.
Несколькими часами ранее Аксенов сообщил о сбитом в северо-западном районе Крыма беспилотнике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за последнюю неделю самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее Крыма были поражены и уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ, их общая численность составила до 50-ти боевиков.
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