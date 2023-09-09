В Крыму корабли Черноморского флота за неделю ликвидировали три катера ВСУ
Также самолетами Морской авиации были ликвидированы до 50-ти боевиков.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
За последнюю неделю кораблями Черноморского флота в ходе нанесения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и ликвидированы три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны.
Помимо этого, самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были поражены и уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), их общая численность составила до 50-ти боевиков.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Пойти на мирное урегулирование отношений власти Киева отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что за неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ.
- 9 сент
- Российские военные отразили 39 атак ВСУ в районах Работино и Вербового за неделю
- 9 сент
- За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ
- 9 сент
- Есть условие: в США заявили о желании украинцев пойти на компромисс с Россией
- 9 сент
- «Попали в зависимость»: политика Маска поставила ВСУ в неудобное положение
- 9 сент
- Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 сент
- Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
- 9 сент
- На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за риска украинских атак
- 9 сент
- Сильные становятся слабыми: из-за каких проблем Германию ждет неминуемый крах
- 9 сент
- Немецкий полковник назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
- 9 сент
- Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта за участие в СВО
Читайте также
62%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?