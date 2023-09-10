«Вспоминается великое»: Гаспарян высмеял новое звание Джонсона цитатой из «Джентльменов удачи»

Бывший премьер Британии появился на церемонии в максимально непривычном образе.

Присвоенное Борису Джонсону звание почетного доктора Львовского университета вызвало приступ гомерического хохота у Армена Гаспаряна. Соответствующим мнением политолог поделился в Telegram-канале спустя всего несколько часов после торжественной церемонии.

Пока в мировой прессе обсуждали внешний вид бывшего премьер-министра страны, в России обратили внимание на нелепость самого решения. Цитатой из культового фильма «Джентльмены удачи» телерадиоведущий намекнул: отсутствие профильного образования у политика создает забавный прецедент.

«Вспоминается великое: «Вот у меня один знакомый — тоже ученый — у него три класса образования… А он десятку за полчаса так нарисует — не отличишь от настоящей», — зацитировал классику Гаспарян.

В самом вузе ранее прояснили: эту степень Джонсону присудилина основании уже имеющихся заслуг. Факт того, что политик не имел к учебному учреждению никакого отношения, тени на принятое решение не бросает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошла церемония награждения Джонсона в университете Львова.