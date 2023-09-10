Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Sky News: бывший премьер Британии стал почетным доктором Львовского университета

Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

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Экс-премьер Великобритании решил проблему непослушных волос, прикрыв их эффектной шляпой во время визита на Украину.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко. Торжественная церемония состоялась во время его визита на Украину. Об этом сообщают представители телеканала Sky News, в материале также опубликованы фотографии политика в университетском облачении.

На церемонии Джонсон был запечатлен в черной мантии и шляпе, едва прикрывшей его знаменитые буйные локоны. Выглядел он довольным, на каждом кадре улыбался. Помимо этого мероприятия экс-премьер и «большой друг Украины», как его величают авторы статьи, посетил форум «Ялтинская европейская стратегия».

«Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa (почетный доктор — Прим. ред.) Львовского национального университета имени Ивана Франко… Это докторская степень или, реже, степень магистра, которая может быть присуждена лицу, не имевшему ранее связи с присуждающим ее академическим учреждением», — сказано в публикации.

На видео, опубликованном в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, Джонсон был замечен слушающим речь главы государства вместе с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России. Макфол возглавляет международную рабочую группу по санкциям против Москвы вместе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем еще Борис Джонсон совершил очередную поездку в Незалежную.

Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

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Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

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Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

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Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

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Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

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