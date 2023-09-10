Популярный индийский актер умер во время озвучивания сериала

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Во время работы над сериалом актер дубляжа Марумуту погиб от сердечного приступа

Популярный индийский актер умер во время озвучивания сериала

Фото: Кадр из к/ф «Викрам», реж. Локеш Канагарадж, 2022 г.

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Маримуту скончался от остановки сердца.

Индийский актер и режиссер Марумуту скончался во время работы на сериалом, сообщает JanBharat Times. По данным Ассоциации артистов Южной Индии, 56-летний почувствовал недомогание прямо во время работы, он занимался дубляжом сериала.

Актер был доставлен в медицинское учреждение, но врачам не удалось его спасти. Маримуту скончался от остановки сердца.

У творческого деятеля солидный послужной список, который включает в себя как полнометражные фильмы, так и различные сериалы, среди которых есть и «мыльные оперы». Маримуту — популярнейший актер в Индии, он снимался в таких проектах, как «Тюремщик», «Щенок». В девяностых годах он дебютировал как режиссер и принял участие в создании более 60 фильмов. Последний сериал, над которым он работал — Ethir Neechal.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер культовый британский актер, писатель и пародист Майк Ярвуд.

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Популярный индийский актер умер во время озвучивания сериала

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