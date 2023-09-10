Умер культовый британский актер, писатель и пародист Майк Ярвуд

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

С 1960-х по 1980-е лицо артиста не сходило с телеэкранов, он оставался одним и самых рейтинговых шоуменов страны.

Умер культовый британский актер, писатель и пародист Майк Ярвуд

Фото: Кадр из сериала «Will the Real Mike Yarwood Stand Up?», 1968 г.

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В возрасте 82 лет скончался Майк Ярвуд (полное имя Майкл Эдвард Ярвуд. — Прим. ред.) — знаменитый британский актер, сценарист, писатель и пародист, один из самых рейтинговых шоуменов и артистов эстрады страны, регулярно появлявшийся на экранах с 1960-х по 1980-е годы. О его смерти сообщает газета Manchester Evening News. В некрологе Ярвуд назван абсолютным рекордсменом телевидения Великобритании — его именное шоу в 1977 году смотрели почти 21,5 миллиона зрителей.

Артист родился 14 июня 1941 года в Бредбери, графство Чешир. Окончив школу, устроился на работу посыльным, потом продавал одежду. С детства Ярвуд играл в футбол, позже он некоторое время был директором футбольного клуба «Стокпорт Каунти». Актерский талант он начал проявлять на сцене паба, занял второе место в очередном состязании и решил прокатиться с выступлениями по клубам Северной Англии. Однажды Ярвуду удалось пробиться на телевидение в шоу Comedy Bandbox в качестве разогревающего комика.

После дебюта шоумен снялся в десятках сериалов, шоу и телефильмов. Хорошо известны и его пародийные работы: изображал актера Питера Фалька, известного по роли детектива Коломбо, британского телеведущего Магнуса Пайка, принца Чарльза (ныне король Карл III. — Прим. ред.). Образ бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Уилсона стал визитной карточкой артиста.

Ярвуд был женат на танцовщице Сандре Бервилл, в браке родились две дочери, в 1985 году состоялся развод. В прессе сообщалось, что в 1999-м пародист прошел курс лечения от депрессии в одной из лондонских клиник, а с 2007-го уединенно жил в городе Уэйбридж, графство Суррей. Два года назад сообщалось, что он попал в дом престарелых для работников телевидения.

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