С трудом: Киркорова после пластики под руки повели к сцене

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Полина Долгова
Полина Долгова 195 0

Филиппа Киркорова после пластики под руки повели к сцене

С трудом: Киркорова после пластики под руки повели к сцене

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Поп-король напугал поклонников своей походкой.

Накануне Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте на Поклонной горе. Поп-кроль поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города. Звезда выступил в дуэте с певицей Люсей Чеботиной. На сцене Киркоров выглядел бодрым, однако за кулисами он не мог быстро передвигаться без посторонней помощи.

В Сети обсуждается фрагмент видео, на котором охранники под руки ведут Филиппа Бедросовича к сцене. На кадрах заметно, что исполнитель хита «Зайка моя» явно опаздывал, поэтому ему и секьюрити пришлось немного пробежаться. Как оказалось, артист еле передвигал ноги. Видео с тем, как передвигается артист можно увидеть на странице издания «Экспресс-газета».

Вид беспомощного исполнителя встревожил фанатов не на шутку. Поклонники полагают, что Киркоров столкнулся с последствиями перенесенных хирургических вмешательств. Ведь не так давно звезда изменился до неузнаваемости. Он удалил лишний жир, сделал искусственный пресс, а также омолодил лицо «уколами красоты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров извинился перед хирургом Хайдаровым.

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