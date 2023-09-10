Лавров назвал нереалистичным предложение Запада по переподключению РСХБ к SWIFT

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Лавров: Запад предложил нереалистичную схему переподключения РСХБ к SWIFT

Лавров назвал нереалистичным предложение Запада по переподключению РСХБ к SWIFT

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Западные страны пытаются использовать генсека ООН Гутерриша для продвижения «односторонних подходов».

Предложенная Западом схема переподключения Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT нереалистична, поскольку речь в ней идет о филиале банка в Люксембурге, который не имеет лицензии на банковские операции и будет закрываться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

Он также отметил, что Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки. Однако эти усилия обречены, если Запад будет только обещать делать нужные шаги, подчеркнул Лавров.

По мнению главы МИД, западные страны пытаются использовать Гутерриша для продвижения односторонних подходов. Возобновление зерновой сделки возможно, но только в случае, если все препятствия на пути российского экспорта удобрений и зерна будут сняты, отметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров раскрыл содержание «секретного» письма генсека ООН по зерновой сделке.

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