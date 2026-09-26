«Сверка часов»: Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

Лавров встретился с представителями Уганды, Кувейта и Сингапура в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями ряда государств в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Глава МИД во время встречи с вице-президентом Уганды Джессикой Алупо затронул вопросы развития двусторонних отношений. Стороны рассмотрели перспективы партнерства в политической и экономической областях и гуманитарное взаимодействие. Они также обменялись оценками текущей международной обстановки.

На переговорах со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном Лавров обсудил взаимодействие между странами, уделив особое внимание лидеров государств, достигнутым в Казани в июне этого года.

Министр также встретился с руководителем МИД Кувейта Джабером ас-Сабахом. В пресс-службе добавили, что главы ведомств «сверили часы» по главным темам мировой и региональной повестки, включая нарастающую напряженность в Персидском заливе.

Кроме того, в МИД проинформировали о состоявшихся переговорах замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина с помощником главы МИД ОАЭ по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдуллой Балалаа. Они рассмотрели направления сотрудничества в вопросах изменения климата и управления водными ресурсами и обсудили предстоящую Конференцию ООН по водным ресурсам.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество в рамках крупных международных форматов.

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