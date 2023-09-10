В Сургуте водитель маршрутки избил подростка за неоплаченный проезд

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

Мальчик получил телесные повреждения.

В Сургуте водитель маршрутки избил подростка за неоплаченный проезд

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) водитель маршрутки избил 16-летнего пассажира. Такая информация появилась на сайте регионального Следственного комитета (СК).

Причиной конфликта стал неоплаченный проезд. Затем словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

«По предварительным данным, 9 сентября 2023 года между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подростку нанесли телесные повреждения. Однако нет информации о степени их тяжести. По факту произошедшего СК проведет доследственную проверку. Представителями ведомства будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Амурск подростки избили инвалида. Малолетних преступников разыскивает полиция.

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В Сургуте водитель маршрутки избил подростка за неоплаченный проезд

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