«Он поддерживает»: дочь Сергея Жукова отдает родителям половину заработка

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 41 0

Дочь Сергея Жукова отдает половину своего заработка родителям

«Он поддерживает»: дочь Сергея Жукова отдает родителям половину заработка

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Наследница артиста уже достигла первых успехов, получив главную роль в сериале.

Дочь солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова Ника заявила, что половину своего гонорара отдает родителям, а остальное копит. Об этом сообщает издание StarHit.

Наследница звезды нередко выступает на сцене вместе с отцом и даже появляется в его клипах. А недавно она снялась в главной роли в сериале «Плакса».

Дочь Жукова, несмотря на свой юный возраст, довольно неплохо зарабатывает. Ника рассказала, что старается с умом использовать свои гонорары.

Юная актриса пытается не отставать от своих коллег — она уже наняла себе пиар-директора. При этом Жукова всегда помнит о родителях и отдает им половину заработка.

«Остальное коплю. Папа вообще не лезет в эту всю историю, он просто поддерживает, как и должен делать настоящий отец», — поделилась начинающая звезда.

Ее отец признавался, что помогает детям развиваться в творчестве. Однако он никогда не пытается получить для них роль, используя свою популярность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Жукова откровенно рассказала об отношениях с отцом.

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«Он поддерживает»: дочь Сергея Жукова отдает родителям половину заработка

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