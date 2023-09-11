Ими восхищаются: на Западе поделились неожиданным мнением о России

Журналист RT Боуз: Запад «неохотно восхищается» стратегией России на поле боя Ч
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Провальная тактика Запада сокращает для США пути отступления.
Западные эксперты ошибались, будучи уверенными в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Таким мнением с журналистами поделился журналист Чейз Боуз.
В социальных сетях корреспондент опубликовал разгромный пост, в котором заявил, что провальная тактика США по «настраиванию других стран против России» привела страну в тупик. Ситуация подталкивает властей к тому, что шансы на возможное отступление значительно сокращаются. В таких обстоятельствах, считает Боуз, велик риск полного провала сторонников Украины.
«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал журналист.
Боуз подчеркнул, что уверенная стратегия России на поле боля дала военным начальникам США повод для восхищения. Однако пока об этом говорят разве что в кулуарах. В заключение Боуз написал, что поражение «доверенного лица Запада», Украины, станет для НАТО разрушительным. По его словам, это полностью сведет на нет весь престиж и репутацию альянса.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали силу и мощь российского оружия.
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