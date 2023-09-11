Ими восхищаются: на Западе поделились неожиданным мнением о России

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Алина Крылова
Алина Крылова 65 0

Журналист RT Боуз: Запад «неохотно восхищается» стратегией России на поле боя Ч

Ими восхищаются: на Западе поделились неожиданным мнением о России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Провальная тактика Запада сокращает для США пути отступления.

Западные эксперты ошибались, будучи уверенными в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Таким мнением с журналистами поделился журналист Чейз Боуз.

В социальных сетях корреспондент опубликовал разгромный пост, в котором заявил, что провальная тактика США по «настраиванию других стран против России» привела страну в тупик. Ситуация подталкивает властей к тому, что шансы на возможное отступление значительно сокращаются. В таких обстоятельствах, считает Боуз, велик риск полного провала сторонников Украины.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал журналист.

Боуз подчеркнул, что уверенная стратегия России на поле боля дала военным начальникам США повод для восхищения. Однако пока об этом говорят разве что в кулуарах. В заключение Боуз написал, что поражение «доверенного лица Запада», Украины, станет для НАТО разрушительным. По его словам, это полностью сведет на нет весь престиж и репутацию альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали силу и мощь российского оружия

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