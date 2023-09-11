Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с сентября

|
Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

Мосбиржа: курс доллара упал ниже 97 рублей

Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с сентября

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Чего ждать россиянам в связи с нестабильностью мировой валюты?

Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы. Доллар опустился ниже 97 рублей впервые с 5 сентября. Евро продолжает тенденцию к снижению до 104 рублей, следует из данных Московской биржи.

Наиболее частые скачки валют наблюдались еще в августе: тогда доллар пробил планку в 96 рублей. Затем российской валюте удалось чуть скорректировать падение, но глобальных изменений так и не произошло. Уже тогда некоторые экономисты предрекали самые худшие исходы, вплоть до резкого роста ключевой ставки в разы.

Теперь же рубль опустился ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, «отыграв» 82 копейки. Сейчас он остановился на отметке в 96,97 рубля. В случае с евро падение составило 72 копейки, до 104,08 рублей, курс юаня колеблется у отметки предыдущего закрытия, 13,27 рубля.

Напомним, Центробанк России планирует провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что расширение БРИКС может пагубно сказаться на курсе доллара

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах
9:38
Петербуржец спрыгнул с моста на катер ради эффектного фото, но вызвал панику
9:26
Водолазы обнаружили погибшего при крушении вертолета под Вологдой
9:17
В Роспотребнадзоре спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом
9:14
Не смог выйти из комы: рэпер Эйсик умер в возрасте 43 лет
9:03
Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с сентября

Сейчас читают

У Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны: «На причинном месте»
ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России