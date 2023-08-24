«Это „убьет“ доллар»: как изменится мир после расширения БРИКС

Уже сегодня объединение называют площадкой, которая устремлена в будущее.

Новыми странами-участницами БРИКС в 2024 году станут Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал 5-tv.ru, как из-за этого изменится геополитическая ситуация в мире.

Государства БРИКС сегодня представляют собой 37% мирового ВВП, отмечает специалист. Кто становится участником альянса, решают только руководители входящих в него государств.

Возможно, именно поэтому не все прогнозы относительно новых членов сбылись. Например, принятие Эфиопии стало своеобразным сюрпризом.

А вообще вступить в БРИКС хотели более 40 государств. По мнению Кошкина, у каждого нового участника есть своя особенная ниша.

«Если говорить конкретно, Саудовская Аравия и ОАЭ — это, конечно, нефть. БРИКС собирается отказаться от доллара, вывести свою валюту, за нефть не рассчитываться долларами. И, естественно, участие этих государств обеспечит такую тенденцию для того, чтобы решение было весьма весомым», — объяснил эксперт.

Включение в БРИКС Ирана эксперт называет политическим решением, ведь страна со своим потенциалом является ключевой на Ближнем Востоке. Египет и Эфиопия — это главные экономики в своем регионе.

Что касается Аргентины, известно, что США и Великобритания давили на ее руководство, чтобы та не вступила в БРИКС. Однако страна, по всей видимости, не захотела продолжать быть «задним двором Америки», как называли ее сами американцы много лет назад.

Таким образом, официально с 1 января 2024 года эти шесть государств в качестве полноправных участников отправят делегации на форум, который пройдет грядущим летом в Казани.

По мнению Кошкина, объединение может вновь расшириться уже через год. Специалист также отметил, что в настоящее время США боятся силы БРИКС.

«Односторонние санкции, которые предпринимают США и их союзники против РФ — это нонсенс. Против этого выступали руководители государств, которые входят в БРИКС. Американцев пугают масштабы геополитического характера, расширение организации. А то, что в ней будут рассчитываться за нефть не долларами, это „убьет“ доллар и в целом очень серьезно подорвет экономические возможности США в мире», — уверен политолог.

Что касается Белоруссии, которая по итогам саммита не стала новым членом БРИКС, Кошкин считает, что это случится в ближайшее время. Страна идет к цели «семимильными шагами», говорит он.

БРИКС был создан в 2006 году на Международном петербуржском форуме. В 2009-м было проведено первое заседание объединения, инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.

«Россия стояла и стоит у истоков форума. Сегодня он становится мировой площадкой. Голос России здесь весьма уверенный. Это одна из пяти первых скрипок. Естественно, прислушиваются очень внимательно к российскому голосу. Многое зависит от России», — заметил эксперт.

Тем не менее, как отмечает Кошкин, нельзя сказать, что объединение — это так называемый меч, который карает всех, кто выступает против России. Как раз наоборот: площадка создана для созидания, построения нового многополярного мира, который будет основан на международном праве, и где будут учитываться стремления и возможности каждого из государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, к чему приведет расширение БРИКС.