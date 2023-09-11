«Большая потеря»: почему Татьяна Васильева покинула родной театр

В «Школе современной пьесы» 76-летнюю актрису уважали все.

Татьяна Васильева покинула театр «Школа современной пьесы». Ее коллега по сцене Юрий Чернов поделился с utro.ru подробностями ухода актрисы и отметил, что это огромная потеря для театра.

По его словам, 76-летняя Васильева исполнила давнюю мечту и стала актрисой театра «Ленком имени Марка Захарова. Попасть туда она хотела очень давно, но, как утверждали многие, враждовала с ныне покойной Инной Чуриковой.

«Если Татьяна мечтала попасть в „Ленком“ и ее мечта сбылась, это самое главное. Но это большая потеря для нашего театра, потому что ушла хорошая артистка», — заявил Чернов.

Он играл с Васильевой в спектакле «Чайка» и назвал эту работу комфортной. По словам Чернова, актриса всегда чувствовала партнера и в принципе своим профессионализмом вызывала уважение у коллег.

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