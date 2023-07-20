До гангрены: чем опасен найденный у Васильевой атеросклероз

Как избежать ухудшения состояния и госпитализации?

Невролог Сергей Оськин рассказал, насколько опасен атеросклероз, который выявили у актрисы Татьяны Васильевой.

Недавно артистка была госпитализирована — по данным СМИ, у нее диагностировали страшный недуг. Специалист рассказал, что атеросклероз артерий, от которого страдает звезда, можно поделить на две формы — нестенозирующий и стенозирующий, передает издание «Страсти».

В обоих случаях могут образоваться атеросклеротические бляшки, которые представляют собой образования на стенках сосудов из смеси жиров — преимущественно, холестерина и кальция.

В результате образуются тромбы и возникают различные осложнения. Врач объяснил, что опасность заключается не только в наличии атеросклероза, который в первые десятилетия развития обычно не приводит к смерти или инвалидности, а в его осложнениях.

«Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, опасные аритмии — фибрилляция и трепетание предсердий, атриовентриулярные блокады, транзиторные ишемические атаки и инсульт, стенозирующий атеросклероз с синдромом сосудистой перемежающейся хромоты», — перечислил Оськин возможные последствия.

При наличии недуга часто возникает боль в одной или обеих ногах — как правило, в области икроножных мышц. Это происходит во время ходьбы, но в состоянии покоя боль может отступать — при этом атеросклероз может привести к гангрене нижних конечностей.

Невролог объяснил, что атеросклероз могут вызывать генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Речь идет об употреблении алкоголя и курении, также причинами недуга могут стать сахарный диабет и гипотиреоз.

Как избежать ухудшения состояния и госпитализации?

Оськин рассказал, что для этого необходимо вести здоровый образ жизни, уделять внимание физической активности, правильно питаться, отказаться от курения и регулярно проходить профилактические обследования — как правило, не реже одного раза в год. Это значительно снижает вероятность развития атеросклероза.

Также специалист объяснил, что важно понимать, что артерия — это не просто водопроводная труба, которую можно прочистить и избежать поражения. Поэтому методы лечения, которые сулят полное избавление от заболевания, — это фикция без научных доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Васильева лично прокомментировала слухи о свой болезни.