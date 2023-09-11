В Кремле оценили возможность выдвижения Путина на выборах в 2024 году

Очевидно, что действующий президент пользуется абсолютной поддержкой населения.

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о планах по выдвижению кандидатуры на выборы в 2024 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что конкуренцию российскому лидеру составить никто не сможет.

Представитель Кремля отметил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой населения.

«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может», — сказал Песков в беседе с РБК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России завершился Единый день голосования — выборы разных уровней прошли в 85 субъектах. В 21 выбирали первых лиц, в 20 — депутатов региональных парламентов.