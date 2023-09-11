Матыцин: надежда на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 сохраняется

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

Пока российские спортсмены могут быть допущены лишь к нескольким видам дисциплин.

Матыцин: надежда на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 сохраняется

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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В Минспорта РФ сохраняют надежду на то, что российские спортсмены смогут присоединиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Об этом заявил глава министерства Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме-2023 (ВЭФ).

По его словам, есть шанс на участие в определенных дисциплинах: это теннис, борьба, дзюдо, бокс, тхэквондо. Все будет зависеть от того, как спортсмены пройдут квалификационные соревнования.

«Я надеюсь, что и международное сообщество заинтересовано в участии российских спортсменов в Олимпийских играх, иначе они как таковые потеряют, разрушат собственную философию равных прав, равного доступа к соревнованиям и позиционированию Олимпийских игр как некой миротворческой платформы», — заявил Матыцин.

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на российских спортсменов, имеющих отношение к силовым ведомствам. Также запрещено участвовать в командных видах спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация плавания допустила российских спортсменов до соревнований.

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