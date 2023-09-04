Международная федерация плавания допустила российских спортсменов до соревнований

Международная федерация плавания (МФП) допустила российских спортсменов до соревнований, правда пока только в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях. Такое же разрешение распространяется и на белорусских участников. Об этом сообщили в официальном релизе организации.

Также спортсменам из России и Белоруссии запрещено выступать под национальными флагами. Кроме того, допуску подлежат только те люди, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава МОК признал санкции против российских спортсменов незаконными. Отстранение олимпийцев, по его словам, нарушает права человек и Олимпийскую хартию.