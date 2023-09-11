В России подводят итоги Единого дня голосования

Самые масштабные за пять лет выборы завершились в России. Впервые в них участвовали новые регионы — там определили депутатов областных парламентов первого созыва и депутатов местных советов.

И там избиратели показали беспрецедентную активность. Голосование проходило в 85 субъектах, в большинстве — в трехдневном формате.

Примерно четверть выбирала глав, в 24 регионах можно было голосовать онлайн. Подсчет голосов завершается в эти минуты. За тем, как подводят итоги Единого дня голосования, наблюдает корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более миллиона избирателей приняли участие в голосовании на прошедших в России выборах в режиме онлайн. Больше всего федеральной платформой дистанционного электронного голосования пользовались в Московской, Нижегородской и Свердловской областях, а также в Сибири и на Алтае.