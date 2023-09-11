Более миллиона россиян проголосовали онлайн на прошедших выборах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Такую возможность избирателям РФ дает федеральная платформа дистанционного электронного голосования.

Более миллиона россиян проголосовали онлайн на прошедших выборах

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

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Более миллиона избирателей приняли участие в голосовании на прошедших в России выборах в режиме онлайн. Как сообщает официальный Telegram-канал минцифры РФ, больше всего федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пользовались в Московской, Нижегородской и Свердловской областях, а также в Сибири и на Алтае.

Отдать свой голос на кандидата на прошедших в минувшие выходные выборах можно было как при личной явке на избирательный участок, так и дистанционно. Более миллиона человек в 24 регионах РФ выбрали второй вариант выразить свою гражданскую позицию. По информации минцифры РФ, явка на ДЭГ составила 88%. Причем, преимущественно такой метод выбрали женщины — 68%, а средний возраст избирателей составил 35-50 лет.

Всего на участие в ДЭГ было подано 1,21 миллиона заявлений.

Единый день голосования состоялся 10 сентября, в прошедшее воскресенье, однако во многих регионах выборы проходили три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что безопасность на избирательных участках обеспечивали 90 тысяч сотрудников МЧС.

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