Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

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Глава государства посетил судостроительный комплекс «Звезда».

Фото, видео: Павел Бедняков / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда». Это единственный на Дальнем Востоке завод, который специализируется на строительстве, ремонте и модернизации подводных лодок и кораблей с атомной энергетической установкой.

«Сегодня у нас значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота. Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими, — Валентина Саввича Пикуля, чье творчество во многом посвящено отечественной истории, нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. А танкер-газовоз назван в честь государственного деятеля, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны», — отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13-го числа.

Программа будет насыщенная — ожидается множество мероприятий, дипломатических встреч и подписаний крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием Путина.

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