«Жить нужно в кайф»: что пришлось перенести Ладе Дэнс на пути к успеху

Какие преграды звезда преодолела ради славы и денег?

Певица и любимица публики Лада Дэнс 11 сентября отмечает свой 57-й день рождения. О том, каким был путь звезды, вспоминает 5-tv.ru.

Лада Волкова, известная под псевдонимом Лада Дэнс, родилась в Калининграде в семье переводчицы и инженера. Как признавалась она в многочисленных интервью, отец ушел из семьи, когда та была еще ребенком, но позже пожалел о своем решении.

Увлекаться музыкой Лада начала еще в детстве: пела в садике, а в школе в сочинениях писала, что хочет стать профессиональной певицей. Повзрослев, выступала в ресторанах и на дискотеках, научилась играть на клавишных и благодаря таланту и целеустремленности завоевала внимание музыкантов сначала в Калининграде, потом — в Юрмале на конкурсе вокалистов, а затем и в Москве.

Первая популярность пришла к Ладе после того, как она стала солисткой поп-группы «Женсовет». Благодаря тому, что песни коллектива имели острую социальную направленность, они быстро завоевали сердца граждан околоперестроечного времени.

Но группа просуществовала недолго, и Лада занялась сольной деятельностью. Тогда-то ее и заметил Леонид Величковский, автор хитов «Технологии». Именно он создал композицию «Девочка-ноль» и «Жить нужно в кайф», которые до сих пор считаются визитными карточками певицы.

Тогда, кстати, и появился звучный псевдоним Лады, отвечающий музыкальной направленности ее песен. Но зрители любят Дэнс не только за ее музыкальную деятельность.

Наверное, все помнят ее роль в сериале «Все музыки сво…», где Лада предстала уверенной в себе красоткой и успешным адвокатом. Кстати, позже звезда признавалась, что некоторые факты из ее биографии, в том числе ситуация с отцом, удивительным образом — почти мистически — совпадали с сюжетной линией сериала.

Что касается личной жизни, первые серьезные отношения у Лады были с продюсером Леонидом Величковским. Они жили в гражданском браке, но недопонимание разрушило, казалось, крепкий союз.

Позже продюсер обвинял певицу в том, что разрыв произошел из-за ее увлечения предпринимателем Павлом Свирским. Кстати, «окорочковый король» стал вторым супругом Дэнс — в их браке появились сын Илья и дочь Елизавета.

Звезда признавалась, что Свирскому претила эстрадная жизнь жены, он требовал у нее отказаться от любимого дела. Но причиной развода, по заявлениям самой исполнительницы, стала измена супруга.

Летом 2023 года Дэнс пережила автокатастрофу, которая сильно подорвала ее здоровье. Но, несмотря на сложности, исполнительница продолжает радовать зрителей своими старыми хитами и новыми композициями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто угрожает убийством певице Ладе Дэнс.