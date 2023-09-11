Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам

Звание «Город трудовой доблести» присвоено десяти российским городам. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в списке — Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Прокопьевск, Рязань и Рубцовск.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал Путин.