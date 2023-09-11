Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 30 0

В списке, в том числе, значатся Владимир, Находка, Новомосковск и Подольск.

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звание «Город трудовой доблести» присвоено десяти российским городам. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в списке — Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Прокопьевск, Рязань и Рубцовск.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал Путин.

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