Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России»

Президент подписал соответствующий указ.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
В России появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации“», — говорится в документе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал увеличить производство «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По его словам, беспилотники самолетного типа показали свою эффективность, нанося мощные удары по иностранной технике.
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