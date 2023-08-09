Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России»

В России появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации“», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал увеличить производство «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По его словам, беспилотники самолетного типа показали свою эффективность, нанося мощные удары по иностранной технике.