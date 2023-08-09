Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

В России появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации“», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал увеличить производство «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По его словам, беспилотники самолетного типа показали свою эффективность, нанося мощные удары по иностранной технике.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Редкое явление: жители Челябинска и Екатеринбурга оказались во власти стихии
16:02
«Цены будут стабилизированы»: когда в России подешевеет мясо
15:51
Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России»
15:44
При обстреле Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка
15:42
Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
15:36
Readovka запустила проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Искры и столб дыма: момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео