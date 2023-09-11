Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни
У лидера КНДР запланированы серьезные переговоры.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни. У лидера КНДР запланированы серьезные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В официальном заявлении отмечалось, что визит политика был запланирован по приглашению президента РФ Владимира Путина.
«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — подчеркивалось в сообщении.
Какие именно темы будут на повестке дня — пока не уточнялось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР.
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