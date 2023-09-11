Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 22 0

У лидера КНДР запланированы серьезные переговоры.

Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни. У лидера КНДР запланированы серьезные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В официальном заявлении отмечалось, что визит политика был запланирован по приглашению президента РФ Владимира Путина.

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — подчеркивалось в сообщении.

Какие именно темы будут на повестке дня — пока не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР.

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