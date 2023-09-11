Звезда сериала «Султан моего сердца» Никифорова впервые сообщила о беременности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Актриса решила выйти «из сумрака» и опубликовала фото с округлившимся животом.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Никифорова впервые сообщила о беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса Александра Никифорова, известная участием в сериале «Султан моего сердца», поделилась с поклонниками радостью — совсем скоро она станет мамой.

В соцсети Никифорова опубликовала фото, где она запечатлена вместе с супругом на берегу моря. Открытый купальник позволяет видеть округлившийся до огромных размеров живот актрисы. Как призналась Никифорова, сейчас у нее «тяжелый тугой живот и плюс 13 килограммов».

«Решила выходить из сумрака. Шила в мешке не утаишь, особенно когда оно такое круглое», — подписала фото актриса.

acsacacsacsacsacsacsacsaАлександра Никифорова с супругом. Instagram* / alexandra_nikiforova_official

У Никифоровой уже есть дочь Анна, родившаяся в 2015 году от режиссера Евгения Семенова. С ним актриса познакомилась на съемочной площадке сериала «Анна-детективъ». Этот брак продлился недолго — в конце 2017-го стало известно о разводе знаменитостей. Семенов рассказал о начавшихся домашних скандалах, а также обвинил супругу в съемках в фильмах сомнительного содержания.

Кроме того, Никифорову подозревали в романе с исполнителем главной роли в сериале «Султан моего сердца» Али Эрсаном Дуру. Актер даже приезжал в гости к партнерше по съемочной площадке в Петербург. Однако Никифорова утверждала, что их связывает только дружба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родившая второго ребенка певица Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном платье.

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