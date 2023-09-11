ФСБ обнаружила в московских ресторанах восемь тонн нелегального краба

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Проверка коснулась ресторанного альянса Бориса Зарькова White Rabbit Family.

ФСБ обнаружила в московских ресторанах восемь тонн нелегального краба

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Arkhipov

Читайте нас в: Дзен Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила нелегальный сбыт в ресторанах столицы более восьми тонн краба. Ущерб государству оценивается в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник.

«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. <…> Назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба», — сообщили в агентстве.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт, перевозку и хранение продукции, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дела пока еще устанавливаются, но им может грозить до шести лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД России объявило в розыск мэра Днепра Бориса Филатова.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Подруга Самойловой и соседка Этуша: ушла из жизни актриса Мария Скуратова
23:20
Трагедия в Дагестане: обрушилась каменная стена высотой более пяти метров
23:05
Повторила судьбу Людки: куда исчезла звезда фильма «Любовь и голуби» Лисовская
23:04
Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство
22:48
ФСБ обнаружила в московских ресторанах восемь тонн нелегального краба
22:32
Песков заявил о зверствах Киева, которые потянут на трибунал

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
Нашли в яме вниз головой: жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России