Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Женщина не стала терпеть хамское отношение к себе.

Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил Анналене Бербок. Такой новостью поделилась немецкая газета Die Zeit.

По данным СМИ, причиной резкого высказывания стал отказ Берлина в передаче дальнобойных ракет Taurus. Кулеба призвал не затягивать с поставками, отметив, что у Бундестага нет иного выбора.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время. Против этого нет ни одного объективного аргумента», — заявил дипломат.

Бербок не стала терпеть хамство коллеги и ответила ему в жесткой форме. Женщина подчеркнула, что Германия внимательно следит за ситуацией. По последним данным, причина отказа заключается в опасениях, что удары из нового вооружения будут наноситься по целям на территории России.

«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Америка оценила угрозу ракет ATACMS для России. По словам бывшего военного аналитика Брайана Берлетика, армия РФ с легкостью их уничтожит.

Тема:
Спецоперация
11 сент
В США оценили угрозу ракет ATACMS для России
11 сент
«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
11 сент
Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
11 сент
Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
11 сент
Путин подписал указ о 100% компенсации военной пенсии
11 сент
Тактика «ударного кулака»: ВС РФ окончательно разгромили ВСУ под Купянском
11 сент
Захарова о виновниках кризиса на Украине: «Россия стоит на четких позициях»
11 сент
Четверо десантников ВС России захватили два десятка боевиков ВСУ в блиндаже
11 сент
В МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
11 сент
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
Центр притяжения: итоги первого дня ВЭФ
0:40
Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге
0:24
На Украине национализировали квартиры Артемия Лебедева
0:09
Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника
0:08
Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus
23:52
Сборная России по футболу проиграла команде Египта

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
Нашли в яме вниз головой: жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России