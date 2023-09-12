На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 2 0

Причины перекрытия дороги не уточнялись.

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по оперативной обстановке на дороге.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Причины, по которым было перекрыто следование, в данный момент не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение автотранспорта на Крымском мосту временно остановлено. 

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