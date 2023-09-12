На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
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Причины перекрытия дороги не уточнялись.
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по оперативной обстановке на дороге.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Причины, по которым было перекрыто следование, в данный момент не называются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение автотранспорта на Крымском мосту временно остановлено.
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