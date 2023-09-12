Движение автотранспорта на Крымском мосту временно остановлено

Причины в данный момент неизвестны.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В ночь с 11 на 12 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по оперативной обстановке на дороге.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации оперштаба.
В данный момент известно, что ограничение временно. Причины пока не разглашаются.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма.
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