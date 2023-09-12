Движение автотранспорта на Крымском мосту временно остановлено

В ночь с 11 на 12 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по оперативной обстановке на дороге.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации оперштаба.

В данный момент известно, что ограничение временно. Причины пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма.