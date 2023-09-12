«Готова ему отдаться»: Садальский вспомнил о «горячих» съемках с Дорониной

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Садальский вспомнил о съемках в романтической сцене с Дорониной

«Готова ему отдаться»: Садальский вспомнил о «горячих» съемках с Дорониной

Фото: Кадр из к/ф "Ну, публика", реж. Юрий Кротенко, 1976 г.

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Звезды вместе играли в киноспектакле «Ну, публика!»

Легендарной актрисе театра и кино Татьяна Дорониной 12 сентября исполнилось 90 лет. Станислав Садальский в личном блоге поздравил артистку с юбилеем и вспомнил о совместных съемках.

Так, они участвовали в телеспектакле «Ну, публика!», который был поставлен по ранним рассказам Антона Чехова. Он — в роли начинающего писателя, она — богатой скучающей вдовы в поисках впечатлений. Как вспоминает актер, по сюжету у них была романтическая сцена в вагоне.

«Я целую ей руки, а она уверяет, что только теперь, наконец, обрела любимого человека, что готова ему отдаться, сделаться его подругой… Доронина говорила так страстно, что я поверил!» — признается Садальский.

Он уже был готов перенести экранный образ в реальную жизнь, но в перерыве между съемками услышал интересную беседу. Доронина говорила своему супругу Борису Химичеву, что пылкие признания в любви были адресованы не герою картины, а ему.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием.

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