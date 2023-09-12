Неприкрытое убийство: что грозит врачам, «додушившим» пациентку после эвтаназии

Пациентка с неутешительным диагнозом приняла решение прекратить свои мучения законным в стране способом. Но что-то пошло не по плану.

В Бельгии врачам пришлось «додушить» пациентку подушкой после неудачной эвтаназии. Насколько правомерными были их действия, и могут ли «спасателей» признать убийцами? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал правозащитник и юрист-международник Дмитрий Романенко.

Эвтаназия или убийство?

Громкий скандал вокруг законного способа умерщвления в Бельгии прогремел в прошлом году. Гражданка, у которой диагностировали терминальную стадию рака, страдала от невыносимых болей и решилась на добровольный уход из жизни при помощи эвтаназии. Однако судмедэксперты после осмотра тела озвучили другую причину смерти — ее задушили.

В рамках расследования удалось установить, что врачи совершили процедуру эвтаназии на дому у больной, однако им не хватило препарата. Выход из ситуации они нашли, применив обычную подушку.

Машина умерщвления

Дмитрий Романенко отметил, что в понимании большинства эвтаназия или легализация смерти — ужасное зло. Однако в Европе таким промышляют. Например, в Швейцарии была создана целая машина для умерщвления людей.

«В этом алгоритме, уже самом по себе ужасающем, мы наблюдаем вот такой вот сбой, который доводит, теперь уже, до, по большому счету, неприкрытого убийства», — прокомментировал эксперт.

Люди узаконили умерщвление, прописав нормы его проведения, уточнил юрист. Более того, люди сами могут проявлять слабость и желание к тому, чтобы умереть. Несмотря на все «расширения» опций, Романенко убежден, что нормами не закреплены возможности отступления от правил и осуществления любых действий «по желанию врача».

«Вопрос вины врачей здесь будет прямо связан с тем, как определена процедура эвтаназии. Если она определена как осуществление соответствующими препаратами соответствующих действий по желанию умирающего человека, который претерпевает боли, то за выход за пределы процедур, которые были прописаны <…>за рамки прописанного регламента, я думаю, они будут, конечно, привлечены к ответственности», — предполагает правозащитник.

Собеседник подчеркнул, что выбор статьи для вынесения приговора бельгийским медикам — это сейчас самое интересное. Трудно предсказать, какой именно пункт это будет, потому что ситуация, мягко говоря, нестандартная. Однако судебное решение покажет, до чего могут дойти люди в желании якобы «соблюдать права других людей».

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