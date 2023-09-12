«Справедливый курс»: Греф дал оценку состоянию рубля сегодня

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Греф назвал курс рубля заниженным

«Справедливый курс»: Греф дал оценку состоянию рубля сегодня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Глава Сбербанк назвал уровень, на котором должна находиться российская валюта.

Курс рубля сегодня неоправданно занижен. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире одного из федеральных каналов, уточнив, что эксперты провели детальный анализ.

«Мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — отметил он.

По словам Грефа, достигнуть такого показателя рубль сможет при правильных действиях со стороны правителдьства.

Прежде стало известно, что у Минэкономразвития есть план, как вернуть национальную валюту в нормальный коридор. Там считают, что мировая экономика замедлилась, так как экспорт восстанавливается медленнее импорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик ослабления рубля уже пройден, а это позволяет утверждать о скором росте и укреплении отечественной валюты.

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