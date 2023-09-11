«Это очевидно»: Орешкин назвал сроки стабилизации курса рубля

Только за последний месяц отечественная валюта продемонстрировала как падение, так и рост.

Пик ослабления рубля уже пройден, а это позволяет утверждать о скором росте и укреплении отечественной валюты. Таким мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, только за последнее время рубль отыграл часть утраченных ранее позиций. На этом фоне в ближайшее время в правительстве ожидают небольшой спад в сфере импорта товаров и услуг, зато объемы экспорта дают надежду на лучшее.

«Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились», — прояснил он.

Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в первом полугодии, а также восстановлением импорта, объяснил Орешкин. По его словам, правительство и Центробанк прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. На фоне происходящих изменений возможны колебания рубля, но тот факт, что валюта сохранит определенную стабильность — абсолютно очевидно.

«Курс может изменяться в сторону укрепления и в сторону ослабления. Но если смотреть историю, каким есть — таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте, — это очевидно», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист перечислил способы укрепления рубля.