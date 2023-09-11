В Минэкономразвития раскрыли план по укреплению рубля: верным курсом

Замглавы Минэкономразвития Торосов заявил о плане по укреплению рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
Как вернуть национальную валюту в нормальный коридор?
У Минэкономразвития есть план, как вернуть национальную валюту в нормальный коридор — от 70 до 80 рублей за доллар. Такое мнение выразил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на полях Восточного экономического форума-2023 (ВЭФ).
По его словам, мировая экономика замедлилась, так как экспорт восстанавливается медленнее импорта.
«У нас есть план, как вернуть валюту в нормальный коридор, — это от 70 до 80 рублей. Будем работать. Инфляцию мы прогнозируем на уровне 5,3 до конца года», — отметил Торосов.
Он подчеркнул, что в России, несмотря на это, развивается программа импортозамещения. Это позволяет практически не совершать закупок в долларах. При эотм слабый курс доллара на рынке удобен для экспортеров, потому что затраты у них в рублях, в отличие от прибыли.
Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.
Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предложение о лимите на вывод рублей за границу требует обсуждения.
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