Вечная любовь: Брутян поделилась романтичным видео с Прилучным
Актриса Брутян поделилась трогательным роликом с Прилучным
Фото, видео: Instagram* / bugevuge; zepyur_brutyan; 5-tv.ru
Поклонники отметили изменения в характере знаменитого актера.
Актриса Зепюр Брутян поделилась трогательным видео с мужем, также известным актером, Павлом Прилучным из отпуска. Ролик девушка опубликовала в личном блоге.
По словам актрисы, настоящая любовь может существовать, несмотря на заявления скептиков. Их союз со звездой отечественных фильмов отличное тому подтверждение.
«И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться. Потому что настоящая любовь все равно существует», — отметила Брутян.
В комментариях поклонники тут же оставили множество теплых пожеланий семейной паре. Они отметили, что Прилучный сильно поменялся рядом с ней. Актера никогда не видели настолько счастливым.
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Ранее 5-tv.ru сообщал о возможных проблемах в браке Прилучного и Брутян. По мнению поклонников, Павел подумывает о расставании с девушкой.
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