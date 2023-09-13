Вечная любовь: Брутян поделилась романтичным видео с Прилучным

Поклонники отметили изменения в характере знаменитого актера.

Актриса Зепюр Брутян поделилась трогательным видео с мужем, также известным актером, Павлом Прилучным из отпуска. Ролик девушка опубликовала в личном блоге.

По словам актрисы, настоящая любовь может существовать, несмотря на заявления скептиков. Их союз со звездой отечественных фильмов отличное тому подтверждение.

«И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться. Потому что настоящая любовь все равно существует», — отметила Брутян.

В комментариях поклонники тут же оставили множество теплых пожеланий семейной паре. Они отметили, что Прилучный сильно поменялся рядом с ней. Актера никогда не видели настолько счастливым.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о возможных проблемах в браке Прилучного и Брутян. По мнению поклонников, Павел подумывает о расставании с девушкой.

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