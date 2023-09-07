«Многие подозревают»: почему Брутян перестала снимать ролики в сторис
Актриса Брутян объяснила отсутствие сторис домашними заботами
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Борщ для Павла Прилучного теперь важнее для нее, чем социальные сети.
Поклонники актрисы Зепюр Брутян обратили внимание на то, что звездная мама перестала выкладывать сторис в личном блоге. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.
Это не на шутку встревожило фанатов — им стало интересно, что могло послужить причиной ее столь длительного отсутствия. После этого Брутян вышла на связь с поклонниками и объяснила, что с ней происходит.
Выяснилось, что знаменитость находится в непростой ситуации. У ее малыша сейчас режутся зубки, отчего он постоянно кричит и плохо спит.
От этого артистка, естественно, прилично устает. Не стоит забывать и про домашние обязанности молодой мамы.
«Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала, что вы скучаете. Многие подозревают, что я на съемках, но нет, я дома с малышом и готовлю борщ для Прилучного… Из новостей: у нас прорезываются зубки, немного капризничаем и кусаем все, что попадается в ручки. Поэтому сейчас особо не до интернета», — объяснила Брутян.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Павел Прилучный показал фото Брутян без макияжа.
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